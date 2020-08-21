Отменен Кубок губернатора Челябинской области по хоккею

Кубок губернатора Челябинской области по хоккею полностью отменен по эпидемиологической причине. Ранее новосибирская «Сибирь» объявила о том, что отказалась от участия в предсезонном турнире из-за случаев заражения коронавирусом в команде.

«Решение принято в связи с отказом нескольких гостевых команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом, а также в связи с ситуацией в «Тракторе», где у ряда игроков зафиксирован первичный положительный анализ на COVID-19», - говорится в сообщении челябинского «Трактора».

Турнир должен был пройти с 23 по 27 августа. «Сибирь» объявила о том, что не сможет в нем участвовать, 18 августа.

Тем временем, несколько клубов Высшей хоккейной лиги, включая новокузнецкий «Металлург», не смогли доиграть в Пензе Кубок «Дизеля». Дело в том, что у воронежского «Бурана» оказалось столько травмированных хоккеистов, что команда не выставила на очередную игру полноценный состав. К моменту прекращения турнира «Металлург» успел выиграть три встречи – у «Бурана» 4:2, у «Дизелиста» (Пенза) и «Тамбова» - по 4:0. 23 августа новокузнецкие хоккеисты проведут контрольный матч с «Рязанью» в Саранске.

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