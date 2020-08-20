«Новосибирск» и иркутский «Зенит» вышли в 1/64 Кубка России по футболу

Вчера прошли матчи 1/128 Кубка России по футболу. На этой стадии в борьбу за трофей вступили сибирские команды, выступающие в Профессиональной футбольной лиге.

«Новосибирск» дома принимал барнаульское «Динамо» и победил со счетом 1:0. Единственный гол на 62-й минуте забил Сергей Косицин. Он добил мяч в ворота после штрафного удара, который выполнил Максим Житнев. Значительная часть матча прошла под проливным дождем.

В 1/64 финала новосибирский клуб встретится с иркутским «Зенитом». Иркутяне вчера в гостях обыграли «Читу» также со счетом 1:0. Гол забил в первом тайме Владимир Марков. Игра «Зенит» - «Новосибирск» состоится 2 сентября в Иркутске.

Как писали Sibnovosti.ru, 26 августа в борьбу вступают сибирские клубы Футбольной национальной лиги. В 1/64 Кубка России встретятся омский «Иртыш» и самарские «Крылья Советов», томская «Томь» и «Нижний Новгород», красноярский «Енисей» и астраханский «Волгарь».

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»