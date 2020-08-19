Хоккеисты новосибирской «Сибири» заразились коронавирусом

Коронавирус изменил ход подготовки новосибирской «Сибири» к очередному первенству КХЛ. В числе зараженных несколько хоккеистов и членов тренерского штаба.

Хоккейный клуб сообщил о результатах тестирования на COVID-19. По данным пресс-службы клуба, положительными оказались результаты у 11 хоккеистов, членов тренерского штаба и персонала команды.

«В связи с данными обстоятельствами, ХК «Сибирь» вынужден отказаться от участия в турнире на Кубок губернатора Челябинской области, который будет проходить с 23 по 27 августа 2020 года в городе Челябинске», - говорится в сообщении.

Тестирование было проведено 17 августа после возвращения команды из Магнитогорска, где новосибирцы выиграли Мемориал памяти Ивана Ромазана.

Как писали Sibnovosti.ru, во второй половине июля коронавирус был выявлен у двух десятков хоккеистов омского «Авангарда».

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»