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Хоккеисты новосибирской «Сибири» заразились коронавирусом

Главная Спорт
Новосибирск
09:13 19 Августа 2020
хоккей, вирус, турнир
Автор: Sibnovosti.ru
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Коронавирус изменил ход подготовки новосибирской «Сибири» к очередному первенству КХЛ. В числе зараженных несколько хоккеистов и членов тренерского штаба.

Хоккейный клуб сообщил о результатах тестирования на COVID-19. По данным пресс-службы клуба, положительными оказались результаты у 11 хоккеистов, членов тренерского штаба и персонала команды.

«В связи с данными обстоятельствами, ХК «Сибирь» вынужден отказаться от участия в турнире на Кубок губернатора Челябинской области, который будет проходить с 23 по 27 августа 2020 года в городе Челябинске», - говорится в сообщении.

Тестирование было проведено 17 августа после возвращения команды из Магнитогорска, где новосибирцы выиграли Мемориал памяти Ивана Ромазана.

Как писали Sibnovosti.ru, во второй половине июля коронавирус был выявлен у двух десятков хоккеистов омского «Авангарда».

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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Этот пост занял Александр Бочарников
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