Жребий выбрал оренбургской баскетбольной «Надежде» соперников по Евролиге

Одна из лучших российских женских баскетбольных команд – оренбургская «Надежда» – узнала своих соперников в очередном первенстве Евролиги. Жеребьевка состоялась в немецком Мюнхене.

«Надежда» на групповом этапе попала в группу А вместе с курским «Динамо». Здесь также УСК (Чехия), «Фенербахче» (Турция), «Авенида» (Испания), «Асвел Фемини» (Франция), «Арка» (Польша). Еще одним соперником станет победитель пары «Измит» (Турция) ­– «Мишкольц» (Венгрия).

«Группа у нас очень тяжелая, соперники сильные. Но это Евролига, тут легко не бывает. Точные даты начала турнира будут известны не ранее 1 сентября, когда состоится заседание ФИБА», – прокомментировал итоги жеребьевки директор оренбургского баскетбольного клуба Олег Храмкин.

В регулярном чемпионате Евролиги 16 участников будут разбиты на две группы и сыграют в два круга. По четыре лучших из каждой группы выйдут в плей-офф.