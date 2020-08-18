18 августа
Новосибирск
погода +23 °C
73.61
 
€ 87.04
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Жребий выбрал оренбургской баскетбольной «Надежде» соперников по Евролиге

Главная Спорт
Новосибирск
16:06 18 Августа 2020
баскетбол, лига, команда
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Одна из лучших российских женских баскетбольных команд – оренбургская «Надежда» – узнала своих соперников в очередном первенстве Евролиги. Жеребьевка состоялась в немецком Мюнхене.

«Надежда» на групповом этапе попала в группу А вместе с курским «Динамо». Здесь также УСК (Чехия), «Фенербахче» (Турция), «Авенида» (Испания), «Асвел Фемини» (Франция), «Арка» (Польша). Еще одним соперником станет победитель пары «Измит» (Турция) ­– «Мишкольц» (Венгрия).

«Группа у нас очень тяжелая, соперники сильные. Но это Евролига, тут легко не бывает. Точные даты начала турнира будут известны не ранее 1 сентября, когда состоится заседание ФИБА», – прокомментировал итоги жеребьевки директор оренбургского баскетбольного клуба Олег Храмкин.

В регулярном чемпионате Евролиги 16 участников будут разбиты на две группы и сыграют в два круга. По четыре лучших из каждой группы выйдут в плей-офф.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: «Сибирь» одержала первую победу на турнире в Магнитогорске

«Сибирь» одержала первую победу на турнире в Магнитогорске

14 Августа 2020 г.
Новосибирцы обыграли «Автомобилист»
Новости Новосибирска: «Сибирь» уступила хозяевам на Мемориале памяти Ивана Ромазана

«Сибирь» уступила хозяевам на Мемориале памяти Ивана Ромазана

12 Августа 2020 г.
Новосибирцы проиграли «Металлургу» 2:3
Новости Новосибирска: «Сибирь» начнет предсезонный турнир встречей с «Металлургом»

«Сибирь» начнет предсезонный турнир встречей с «Металлургом»

11 Августа 2020 г.
Мемориал памяти Ивана Ромазана стартовал в Магнитогорске
Новости Новосибирска: «Новосибирск» выиграл в первом туре первенства ПФЛ

«Новосибирск» выиграл в первом туре первенства ПФЛ

10 Августа 2020 г.
Соперник барнаульского «Динамо» не вышел на поле из-за случаев заболевания COVID-19
Новости Новосибирска: На первый матч первенства ПФЛ «Новосибирск» отправится в Оренбург

На первый матч первенства ПФЛ «Новосибирск» отправится в Оренбург

4 Августа 2020 г.
По регламенту футбольной лиги болельщиков гостей на матч не пустят
Новости Новосибирска: Сибиряки узнают соперников по волейбольной Лиге чемпионов 21 августа

Сибиряки узнают соперников по волейбольной Лиге чемпионов 21 августа

31 Июля 2020 г.
Новосибирский «Локомотив» и «Кузбасс» могут оказаться в одной группе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: На Транссибе в Новосибирской области открылся новый вокзал

На Транссибе в Новосибирской области открылся новый вокзал

18 Августа 2020 г.
В реконструкцию станции Убинской вложено 565 млн рублей
Новости Новосибирска: Количество новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области упало до 53

Количество новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области упало до 53

13 Августа 2020 г.
Это примерно втрое меньше числа выздоровевших за сутки пациентов
Новости Новосибирска: Новосибирский зоопарк показал редких ржаво-рыжих котят

Новосибирский зоопарк показал редких ржаво-рыжих котят

15 Августа 2020 г.
Эти кошки одни из самых маленьких в мире
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru