Гастрономическое путешествие по Липецкой Земле

Гастрономическое путешествие - способ получше узнать душу Липецкой Земли. Гурманы оценят качество и разнообразие продуктов и блюд Липецкой Земли.

Липецкая Земля — удовольствие для гурмана! Экологически чистые, вкусные фрукты и овощи, молочная и мясная продукция, речная рыба, грибы, чаи, заготовки, сладости… Традиционные рецепты в домашних подворьях и усадьбах и современная их интерпретация в современных ресторанах. Гастрономическое путешествие — на машине или ж/д — проведёт вас по всей Липецкой области. Уверены, вам понравится.

Археологический парк «Аргамач»

«Воевода Мясной» — кафе, которое располагается в археологическом парке «Аргамач» и готовит блюда из местных продуктов. Мы рекомендуем попробовать хлеб собственного приготовления, белый квас, сало, пельмени, блинчики и козье молоко.

Любителям душистых трав и сборов понравятся авторские фиточаи «Дивнотравье».

Остановиться в парке «Аргамач» можно в «Ставке Тамерлана» — настоящих монгольских юртах. Также можно снять номер в гостевом доме «Хоромы князя Федора», арендовать сельский каменный домик или расположиться в кемпинге.

Адрес: Елецкий район, с. Аргамач-Пальна, 27

Телефон для заказа услуг/бронирования/справки: 8 (980) 359-03-99

Усадьба «Скорняково»

Любимое кушанье Петра Первого на воронежских верфях - уху из бирюка (рыбки, которая ловится только на небольшом участке реки Дон и только зимой) — вы можете отведать в ресторации «Бальмонтъ». Она располагается в помещении бывшей ткацкой фабрики на территории восстановленной дворянской усадьбы «Скорняково-Архангельское». Меню в ресторации «Бальмонтъ» предлагает классические блюда европейской и русской кухни.

Адрес: Задонский район, с. Скорняково, ул. Муравьева, 23 (усадьба «Скорняково-Архангельское»)

Природный парк чудес «Кудыкина гора»

«Кудыкина гора» известна самым большим Горынычем нашей страны. Но здесь работает и совершенно серьёзный ресторан с современным прочтением липецкой гастрономии. По интерьеру, атмосфере и кухне — это модный десант западной Европы на Дону.

Адрес: Задонский район, с. Каменка

«BeauREVE» (ремесленный сыр из Масловки)

В Липецкой области много хороших сыроварен, но «BeauREVE» примечателен тем, что готовит живой, непастеризованный сыр из и коровьего, и козьего молока по старинным французским рецептам, сухие сыры и сыры по рецептам корсиканских пастухов.

Адрес: Данковский район, д. Масловка.

Музей-лавка «Старая дорога»

«Старая дорога» — гастрономический музей, стоящий на месте старого тракта, когда-то проходившего через деревню. Из местных груш и яблок здесь варят собственную пастилу. А в музее можно пробовать экспонаты! Адрес: Задонский район, д. Малое Панарино, ул. Донская, 20.

Частная сыроварня «Раненбургъ»

Технологическая цепочке в частной сыроварне «Раненбургъ» начинается… с качественной травы. Сыроварня держит собственное стадо коров, которые пасутся на полях и употребляют естественный корм. Из их превосходного молока в «Раненбурге» готовят широкую линейку продукции: обогащенные биойогурты, сметану, творог, сливочное масло. Главное же — крафтовые сыры: как классические по рецептам, которым технологи учились в Италии, так и оригинальные: нежный, сливочный Раненбургский сыр с фруктово-ореховыми нотками.

Адрес: Чаплыгинский район, с. Буховое, ул. Красноармейская, д.1

«Масляная история»

Интересное, нетипичное и полезное производство, где можно сделать запасы и купить подарки: сыродавленные растительные масла премиум-класса, ореховой пасты, вяленых томатов и халвы. Масла изготавливаются из семян подсолнечника, льна, тыквы, конопли, кунжута, а также орехов: кедра, арахиса, грецкого ореха, миндаля, фундука и макадамии. Для любителей сладкого здесь тоже есть лакомства: арахисовая паста и натуральная халва на меду: кедровая, миндальная, кунжутная, из фундука — попробуйте все!

Адрес: Задонский район, д. Алексеевка, ул. Молодежная, д. 15/1

Немецкая пекарня «Guten Tag»

Семейная немецкая пекарня «Guten Tag» — главное место для паломничества любителей свежей выпечки и вкусного хлеба. Настоящие штутгартские штоллен из швейцарской печи! После дегустации можно остановиться в уютных номерах семейной гостиницы.

Адрес: с. Большая Кузьминка, ул. Березовая, 8Б

«Ферма 48»

Для гостей молочной фермы полного цикла «Ферма 48» проводятся экскурсии. Вы не только посетите все уголки хозяйства с дегустацией продукции, но и познакомитесь с животными, которых можно будет покормить, и покатаетесь при желании на велосипедах или лыжах (в зависимости от сезона) по сосновому лесу.

Более 40 видов продукции из коровьего и из козьего молока можно приобрести на месте.

Отправиться на экскурсию по ферме можно вместе с liptur.ru. Позвоните по телефону 8 (910) 252-13-74 и наш специалист поможет подобрать вам подходящий тур.

Адрес: Липецкая область, с. Головщино, ул. Лесная

Сыроварня «Сырная крошка»

Здесь изготавливаются вкуснейшие сыры из коровьего и козьего молока на заквасках итальянского, французского производства и чистых культурах плесени, привезенных из разных стран. В «Сырной крошке» вы найдете более 16 сортов сыра: от моцареллы и качотты до сыров с белой и голубой плесенью и сортов с орехово-карамельным ароматом или лавандой.

Адрес: Липецкий район, с. Ленино, ул. Боярская, д. 2

«Правильная корзинка»

Путешествуя по Липецкой области, заглядывайте в магазины «Правильная корзинка». Здесь вы найдете ассортимент здоровой продукции из мяса, диетической рыбы и птицы. И только здесь у вас будет возможность приобрести продукцию рыбоводческой фермы «Мраморный сом».

Рыбоводческий комплекс «Донской стандартъ»

«Донской Стандартъ» – первый рыбоводческий комплекс в Липецкой области, где начали выращивать осетровых в промышленных масштабах. Комплекс располагается в одном из самых экологически чистых районов Липецкой области — в Задонском районе, на берегу реки Дон. В ассортименте здесь: осётр ленский, осётр русско-ленский, бестер, стерлядь, севрюга.

Адрес: с. Кузьминские Отвержки, ул. Котовского, 2Б.

«Агроном-сад»

«Агроном-сад» — яблочный рай Липецкой Земли. Более чем 90 лет здесь выращивают ароматные плоды, которые потом разъезжаются по всей стране.

В «Агроном-саду» бережно хранят агрокультурные традиции, сочетая их с современными и высокотехнологичными методами выращивания яблок. А урожай здесь собирают вручную, потому что именно ручная уборка самая бережная и быстрая.

Адрес: Лебедянский район, Поселок свх Агроном, ул. Советская, д. 2

Липецкое мороженое

Легендарное Липецкое мороженое — гордость липчан. Почти 60 лет «Липецкий Хладокомбинат» радует всех качеством продукции и оригинальными рецептурами — его ассортимент насчитывает 56 видов мороженого. Отлично сочетается с прогулкой в Нижнем парке Липецка!

Адрес: г. Липецк, Лебедянское шоссе, 1

Кондитерская «Сладкая Фея»

«Сладкая Фея» — маленькая семейная кондитерская, которая делает сладости из натуральных продуктов по авторским рецептам. Торты, капкейки, трайфлы, пряники с картинками, ремесленный шоколад из какао-бобов, шоколад бельгийский, подарочные наборы, конфеты, шоколадные открытки с видами Липецка — всё это изделия ручной работы, которые можно купить в кондитерской.

Адрес: г. Липецк, ул. Кривенкова, 23

Можно долго продолжать рассказывать о других местах Липецкой Земли, где вам будут рады, и где вы сможете получить новые гастрономические впечатления. Это и деревня «Индюшкино», и МПК «Чернышевой», и кондитерские «Наполеон» и «Слада», и сыроварня «Сырная марка», и виноградник Кулешовых, и многие другие. Но мы предлагаем воспользоваться одной простой мудростью: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — и приглашаем вас в путешествия по Липецкой Земле. На сайте Liptur.ru и Инстаграм странице «Путешествия по Липецкой Земле» вы найдете увлекательные туристические программы по Липецку и Липецкой области на любой вкус и для любого возраста.

Фото: Liptur.ru