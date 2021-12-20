Сама по себе технология тепловидения совершенно не нова. Первые приборы, предназначенные для регистрации лучей инфракрасного спектра, исходящих от предметов были разработаны почти сто лет тому назад. Тем не менее, наиболее широкое распространение эта технология начала получать лишь сравнительно недавно. Давайте вместе попробуем разобраться, как тепловизоры помогают современным людям в повседневной жизни.

Утепление строений

Каждый, кто когда-либо возводил постройку или приобрел жилплощадь, знает, как важен для современной комфортной жизни вопрос о ее адекватном утеплении. Этот процесс называется тепловой аудит и обычно производится непосредственно перед сдачей помещений в эксплуатацию. Он позволяет выявить те участки строения, которые обладают наибольшими показателями теплопотерь. Как правило, тепловой аудит производят непосредственно перед сдачей здания в эксплуатацию или перед началом капитального ремонта помещения.

Очевидно, что наиболее простым способом проведения подобного исследования является использование соответствующих тепловизоров. Обычно, они так и называются - строительные тепловизоры. В большинстве случаев, для наибольшего удобства весь процесс производится в зимнее время. Дело в том, что в холодную погоду гораздо проще выявить участки здания, которые могут потребовать дополнительного утепления.

Сфера медицинской помощи

Очевидно, что в наше время наиболее популярным и известным методом применения тепловизоров в медицинской сфере является массовый скрининг народонаселения. С помощью этих приборов можно с высокой достоверностью выявлять в больших скоплениях людей тех, кто имеет повышенную температуру тела. Как результат - можно предотвратить развитие эпидемий и распространение болезней. Тем не менее, это не самый полезный из всех способов применения тепловизоров в медицине.

Довольно давно также известна такая методика, как термография, которая позволяет получить снимок человека через призму инфракрасного излучения. В результате, можно обнаружить специфические участки на поверхности тела, которые излучают больше тепла, чем все остальные. Обычно, они могут скрывать под собой активные воспалительные процессы, разнообразные хронические болезни и даже опухоли. Этот способ можно использовать даже для ранней диагностики разнообразных патологий.

Охотничий промысел

Даже не смотря на то, что охота уже давно перестала считаться необходимым для выживания видом деятельности, многие люди по-прежнему продолжают заниматься ею. Современные технологии же только облегчают любителям охотничьего промысла их деятельность. Например, приборы на основе тепловизоров могут значительно облегчить охотнику жизнь во многих разнообразных случаях. Компания PULSAR предоставляет широкий выбор самых разнообразных гаджетов для охотников, среди которых можно выделить:

Приборы ночного видения;

Тепловизионные бинокли;

Прицелы ночного видения;

Тепловизионные монокуляры.

Эти приборы не только помогают легче визуализировать цель в темное время суток, но также очень хорошо помогают во время тумана, дождя и снежной погоды. Прицельность стрельбы при использовании какой-либо технологии может повышаться вплоть до 50 - 70%. Кроме того, с помощью подобных гаджетов становится значительно проще выследить добычу, которая была ранена и начала убегать в неизвестном направлении.

Современные автомобили

Большая крупных современных автоконцернов так или иначе уже выпускают или находятся на стадии проектирования автомобиля, который оснащен системами автоматического управления. Но, мало кто знает о том, что для действительно адекватного функционирования подобной технологии обязательно необходимо включать в машины модули, оснащенные тепловизорами. Для примера, самые популярные на сегодняшний день авто марки Tesla давно оснащены упомянутыми выше технологическими решениями.

В первую очередь, они необходимы для адекватного распознавания на дорогах движущихся объектов, включая другие автомобили, людей и животных. В результате, машины могут более адекватно реагировать на появление каких-либо препятствий на дороге и лучше строить будущий маршрут движения. В конце концов, именно благодаря тепловизорам удается значительно снизить вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей с автопилотами.

О будущих технических новинках

Вне всяческих сомнений в будущем количество приборов и ноу-хау, которые будут включать в свою конструкцию разнообразные тепловизоры - значительно увеличится. Вполне вероятно, что разнообразные андроиды и роботы будут иметь в своем строении специальные модули, функционирующие на основе этой технологии. Они не только будут помогать им распознавать в окружающей среде людей, но также могут быть использованы для множества других, самых разнообразных функций.