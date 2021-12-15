Дебетовые карты банка Тинькофф - инновации и прстота

Быстрые расчёты через сеть интернет навсегда изменили историю человечества. Как говорил барон Ротшильд: «Кто владеет информацией, тот владеет всем миром». Именно возможность мгновенно передавать информацию о транзакции стала тем становым хребтом, на основании которого сегодня покоится вся мировая экономика, вся торговля и, соответственно, вся финансовая система. В контексте физических лиц главным элементом этой системы является личная пластиковая карта. Карты для расчётов как персонализированный инструмент расчёта обеспечивают расчётные системы в розничной торговле и, что самое главное сегодня — возможность расчётов в онлайн – торговле.

В ходе своей эволюции карты не один раз претерпевали изменения, но основная суть их работы остаётся неизменной. Сегодня существует два вида карт: дебетовые и кредитные. Как правило, сделать дебетовую карту нужно тогда, когда предполагается, что у владельца карты не должно быть возможности оформить кредит. Это необходимо тогда, когда речь идёт о картах, которые оформляются на лиц, не достигших совершеннолетнего возраста или о недееспособных лицах, часто — имеющих особенные потребности. Дебетовая карта, собственно, этим и отличается от кредитной — только возможностью оформлять кредит и совершать платежи овердрафт, то есть, превышая реальный остаток по счёту.

Практически все отечественные банки эмитируют собственные дебетовые карты. Казалось бы, в обычное карте не может быть ничего необычного. Однако, некоторые банки, которые уделяют достаточно внимания технологическому развитию, смогли и тут найти возможности.

Один из таких банков это «Тинькофф» — вне всякого сомнения — самый инновационный банк страню.

Дебетовая карта от банка Тинькофф — простота и инновации

Оформив дебетовую карту в Банке Тинькофф, клиенты банка получают такие преимущества:

Полностью бесплатное обслуживание;

Снятие средств в банкоматах без комиссии;

Бесплатное пополнение;

Ежемесячное начисление процентов на остаток средств на счету в размере 7%;

Клиент получает ежемесячный кэшбэк в размере до 15 % от всего объёма потраченных картой средств;

При покупках у компаний – партнёров банка Тинькофф возврат средств на карту от покупок может составлять до 30% — это самое выгодное предложение на рынке.

Дебетовая карта от банка Тинькофф обладает всем функционалом, что и кредитная карта, за исключением возможности оформления займа. Оформив дебетовую карту для расчётов в банке Тинькофф, вы получаете надёжный финансовый инструмент и возможность для бережливого использования средств.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Фото: Банк «Тинькофф»