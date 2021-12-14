Как купить студию в новостройке

Квартира-студия небольшой площади пользуется популярностью у покупателей. Подобные предложения есть практически в каждой новостройке. Студия представляет собой квартиру с простой планировкой open space, что означает открытое пространство. Перегородки в помещении присутствуют только в санузле. Кухня объединена в жилой комнатой.

Минимальный размер квартиры-студии стартует от 16 кв. м, но оптимальной площадью считается 23–27 кв. м, из которых 3,5–4 кв. м занимает санузел. Меньший вариант не позволит разместить все необходимое для жизни. Проект damvamdom.ru поможет быстро подобрать студию нужной площади в новостройках Новосибирска.

Несмотря на маленький метраж, студия смотрится значительно просторнее, чем полноценная однокомнатная квартира, благодаря отсутствию внутренних стен. Владелец может выполнить дизайн жилья в единой концепции и выделить несколько зон с различными функциями — спальню, гостиную, кухню.

Неоспоримым преимуществом студии является ее цена, которая ниже, чем у обычной квартиры с аналогичной площадью примерно на 15–20%. Студия отлично подходит молодым людям, которые хотят жить отдельно от родителей либо переезжают в другой город для учебы в вузе. Также этот вариант является отличным способом для вложений. Студии неизменно пользуются спросом как объекты аренды.

Из недостатков можно отметить небольшую площадь, отсутствие прихожей и личного пространства. Сюда не пригласишь много гостей, а если появится ребенок, в квартире становится очень тесно. Ремонт нужно делать в едином стиле, иначе помещение будет выглядеть некрасиво.

Подобрать подходящую студию в новостройке в любом районе Новосибирска можно при помощи агентства недвижимости «ДамВамДом». Участниками проекта являются специалисты с большим опытом в жилищной отрасли, в том числе бывшие риелторы, работники банков и застройщиков, эксперты по ипотеке и юристы.

Сайт был запущен в 2021 году, но в течение нескольких лет происходил сбор информации о застройщиках, подрядчиках и в общем о первичном рынке жилья в Новосибирске и области. Сейчас проект активно развивается. В дальнейшем здесь появятся новые инструменты и функции, которые максимально упростят выбор квартиры и оформление сделки.

Также можно выделить и другие преимущества сайта «ДамВамДом»:

Помощь в оформлении ипотечного кредита на покупку квартиры в новостройке

Честную оценку строительных объектов, независимо от банков и застройщиков

Отсутствие платы за услуги для покупателей

Публикацию новостей и полезных статей из строительной отрасли

Доступ к специальным предложениям от банков и застройщиков на покупку жилья

Для покупки квартиры-студии можно воспользоваться льготной ипотекой с государственной поддержкой, так как небольшое помещение подойдет по стоимости под условия данной программы. Максимальный размер ипотечного кредита составляет 3 000 000 рублей, срок кредитования — до 30 лет.

Необходимо иметь первоначальный взнос в размере 15%. Льготная процентная ставка составляет 7% годовых. Дополнительно банки могут снижать ставку для определенных категорий заемщиков. Купить квартиру можно только в новостройке у юридического лица.