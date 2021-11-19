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В сибирских аэропортах восстанавливается спрос на авиатопливо​

Главная Общество
Новосибирск
08:44 19 Ноября 2021
аэропорт, топливо, самолет, нефть
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Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» «Газпромнефть-Аэро» за девять месяцев реализовал более 2,7 млн тонн авиационного топлива (на 26 % выше аналогичного показателя 2020 года). Объём заправок «в крыло» вырос на 27% до 1,6 млн тонн. Благодаря гибкой системе планирования производства авиатоплива на НПЗ «Газпром нефти» аэропорты в регионах бесперебойно обеспечивали топливом в условиях растущего внутреннего пассажиропотока и количества международных грузовых рейсов.

С января по сентябрь «Газпромнефть-Аэро» заключила новые долгосрочные соглашения на заправку рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, «Руслайн» и «Нордстар», что позволило нарастить розничные продажи в международных аэропортах. Так, рост в новосибирском Толмачёво составил 48 %, а в омском аэропорту — 62 %.

— В этом году рынок авиаперевозок демонстрирует устойчивые темпы восстановления, это касается и спроса на авиатопливо в российских аэропортах. По итогам 3 квартала динамика роста розничных и оптовых продаж стала выше на 10 п.п. по сравнению с полугодовыми показателями. „Газпромнефть-Аэро“ охватывает более 320 аэропортов в 71 стране мира, благодаря этому мы готовы обеспечивать полный перечень услуг по заправке „в крыло“, в том числе с применением цифровых сервисов. Мы успешно внедрили блокчейн-платформу Smart Fuel, теперь время взаиморасчётов сократилось с нескольких дней до 10-15 секунд. На данный момент Smart Fuel используют несколько авиакомпаний, а число заправленных рейсов по блокчейн превысило 1 тысячу, — рассказал Владимир Егоров, генеральный директор «Газпромнефть-Аэро».
Напомним, к платформе «Газпром нефти» Smart Fuel аэропорт Толмачёво подключился в июне этого года.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

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