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Партия «Новые люди» представила программу, в которой учтены проблемы Красноярского края

Главная Общество
Новосибирск
10:00 26 Августа 2021
край, программа, госдума, выборы, партии
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На съезде Новых людей прозвучал манифест партии, основными темами которого стали повышение доходов людей, изменение налогового законодательства, реформа систем образования и медицины

Новые люди впервые в истории России представили свой манифест и предвыборную программу в виде политического перфоманса.  Под музыку Р. Штрауса, которую исполняли более 100 музыкантов симфонического оркестра, были оглашены программные взгляды партии на будущее страны.

На съезде собрались больше 2,5 тысячи человек: сторонники и активисты партии, кандидаты в Госдуму со всей России. Они собрались, чтобы вместе утвердить программу партии на ближайшую перспективу.

Разрабатывали документ эксперты двадцати профильных комитетов Новых людей. В программе восемь разделов. Они касаются экономики, образования, здравоохранения, экологии, внешней политики, безопасности и правопорядка, а также политического устройства России.

Повышение доходов россиян, изменение налогового законодательства, трансформация в системах образования и медицины – главные темы программы. Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что «Новые люди» выступают за снижение налогов и возвращения их в регионы, за освобождение предпринимательского сектора от излишних ограничений и давления со стороны властей.

Одной из приоритетных задач Новые люди видят реформирование системы образования. Предлагается увеличить зарплаты учителям, сделать ЕГЭ добровольным, предоставить больше самостоятельности вузам, школам и детским садам. Изменения предполагаются и в медицине: "Новые люди" выступают за снижение отчетности у врачей, обеспечение их служебным жильем. Звучали и другие предложения модернизации социальной сферы. При подготовке программы Новые люди собирали предложения и мнения экспертов из регионов, в том числе и из Красноярского края.

В экономической сфере Новые люди выступают за принципиальное изменение налогового законодательства и распределения бюджетных доходов. Необходимо также снизить давления на бизнес. Сардана Авксентьева, возглавляющая федеральный список кандидатов партии, предлагает больше полномочий отдать регионам. 

Партия «Новые люди» представила программу, в которой учтены проблемы Красноярского края

Лидер регионального списка партии по Красноярскому краю Денис Терехов отметил, что Новые люди – это та сила, которая сегодня задает новый курс перемен в политической жизни страны. Это по его мнению отражается на всех аспектах жизни партии: начиная от организации партийных мероприятий до разработки механизмов решения региональных проблем и людей, которые живут в областях, краях и республиках России.

«Да вот так по-современному, мощно, что самое важное – с драйвом и готовностью к активной дальнейшей работе прошёл этот съезд!» - подчеркнул Терехов.

19 сентября состоятся выборы в Государственную Думу Российской Федерации, а также в Законодательное собрание Красноярского края. Кроме традиционных парламентских партий на выборах будут представлены и новые политические объединения, такие как Новые люди.  Мы постараемся освещать основные программные тезисы партий, активно участвующих в текущем политическом процессе.

Фото: партия «Новые люди»

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