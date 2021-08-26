Партия «Новые люди» представила программу, в которой учтены проблемы Красноярского края

На съезде Новых людей прозвучал манифест партии, основными темами которого стали повышение доходов людей, изменение налогового законодательства, реформа систем образования и медицины

Новые люди впервые в истории России представили свой манифест и предвыборную программу в виде политического перфоманса. Под музыку Р. Штрауса, которую исполняли более 100 музыкантов симфонического оркестра, были оглашены программные взгляды партии на будущее страны.

На съезде собрались больше 2,5 тысячи человек: сторонники и активисты партии, кандидаты в Госдуму со всей России. Они собрались, чтобы вместе утвердить программу партии на ближайшую перспективу.

Разрабатывали документ эксперты двадцати профильных комитетов Новых людей. В программе восемь разделов. Они касаются экономики, образования, здравоохранения, экологии, внешней политики, безопасности и правопорядка, а также политического устройства России.



Повышение доходов россиян, изменение налогового законодательства, трансформация в системах образования и медицины – главные темы программы. Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что «Новые люди» выступают за снижение налогов и возвращения их в регионы, за освобождение предпринимательского сектора от излишних ограничений и давления со стороны властей.

Одной из приоритетных задач Новые люди видят реформирование системы образования. Предлагается увеличить зарплаты учителям, сделать ЕГЭ добровольным, предоставить больше самостоятельности вузам, школам и детским садам. Изменения предполагаются и в медицине: "Новые люди" выступают за снижение отчетности у врачей, обеспечение их служебным жильем. Звучали и другие предложения модернизации социальной сферы. При подготовке программы Новые люди собирали предложения и мнения экспертов из регионов, в том числе и из Красноярского края.

В экономической сфере Новые люди выступают за принципиальное изменение налогового законодательства и распределения бюджетных доходов. Необходимо также снизить давления на бизнес. Сардана Авксентьева, возглавляющая федеральный список кандидатов партии, предлагает больше полномочий отдать регионам.

Лидер регионального списка партии по Красноярскому краю Денис Терехов отметил, что Новые люди – это та сила, которая сегодня задает новый курс перемен в политической жизни страны. Это по его мнению отражается на всех аспектах жизни партии: начиная от организации партийных мероприятий до разработки механизмов решения региональных проблем и людей, которые живут в областях, краях и республиках России.

«Да вот так по-современному, мощно, что самое важное – с драйвом и готовностью к активной дальнейшей работе прошёл этот съезд!» - подчеркнул Терехов.

19 сентября состоятся выборы в Государственную Думу Российской Федерации, а также в Законодательное собрание Красноярского края. Кроме традиционных парламентских партий на выборах будут представлены и новые политические объединения, такие как Новые люди. Мы постараемся освещать основные программные тезисы партий, активно участвующих в текущем политическом процессе.

Фото: партия «Новые люди»