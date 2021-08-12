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В Новосибирске благоустроят сквер Сибиряков-Гвардейцев

Главная Общество
Новосибирск
10:23 12 Августа 2021
благоустройство, опрос, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Новосибирска планирует провести благоустройство сквера Сибиряков-Гвардейцев. Он расположен на ул. Покрышкина.

В связи с этим городская администрация пригласила горожан принять участие в обсуждении концепции благоустройства. Она предусматривает, в частности, устройство дорожно-тропиночной сети, создание детской игровой и спортивной площадок, площадки для дрессировки собак.

Ранее на сайте «Зеленый Новосибирск» был проведен опрос, касающийся сквера. По данным 77% респондентов, они хотели бы гулять в сквере одному, с семьей или друзьями. Половина опрошенных указала, что в настоящее время эта территория используется для выгула собак, 20% - что она оккупирована маргинальными личностями».

Принять участие в обсуждении в онлайн-режиме можно до 25 августа. При этом, по данным пресс-службы мэрии Новосибирска, проект нового озеленения для сквера будет разработан отдельно.

Фото: концепция благоустройства сквера Сибиряков-Гвардейцев

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