Новосибирская школа получит футбольный стадион

Футбольное поле с искусственным газоном появится в новосибирской школе №15. Она расположена на ул. Немировича-Данченко.

В настоящее время проходит реконструкция открытого стадиона. Планируется, что основные работы завершатся до конца этого года.

«В центре стадиона появится футбольное поле: для него уже заказали искусственный газон. Вокруг поля оборудуют две беговые дорожки с резиновым покрытием. На стадионе предусмотрена яма для прыжков, зоны для мини-футбола, баскетбола и волейбола, площадка для сдачи норм ГТО и полоса препятствий», - рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По данным главы города Анатолия Локтя, стоимость проекта составляет 16 млн руб. Планируется, что инфраструктурой стадиона смогут воспользоваться не только школьники, но и жители Станиславского жилмассива. Для этого будет создано расписание.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети «ВКонтакте»