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Министр обороны предложил строить в Сибири крупные города

Главная Общество
Новосибирск
10:05 6 Августа 2021
шойгу, строительство, город
Автор: Sibnovosti.ru
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Новосибирске провел встречу с научной общественностью Сибирского отделения РАН. В ходе нее он предложил построить в Сибири несколько крупных городов.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря - городов с населением 300-500 тыс., лучше - до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», - процитировал министра ТАСС.

В качестве примера Сергей Шойгу привел масштабные строительные проекты времен СССР. Как писали Sibnovosti.ru, сальдо миграции в Сибирском федеральном округе по итогам первого квартала 2021 года вновь оказалось отрицательным. Сибирь потеряла 1,8 тыс. человек.

На «Новосибирском авиационном заводе им Чкалова» глава минобороны проверил ход работ по изготовлению тяжелого беспилотного летательного аппарата «Охотник».

Фото: сайт министерства обороны РФ

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