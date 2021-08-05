На регистрацию сделки с недвижимостью хватит суток

Сделки с недвижимостью за 24 часа можно будет зарегистрировать на всей территории России. Об этом заявил глава Росреестра Олег Скуфинский, передает «Общественное телевидение России».

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным он рассказал, как его ведомство внедряет электронные сервисы. По словам Олега Скуфинского, с начала этого года в Московской области зарегистрировали права на 10 тыс. квартир. Регистрация каждой сделки заняла не больше суток. Этот эксперимент признан успешным, поэтому его распространят на всю страну.

А уже в этом году люди получили возможность покупать недвижимость через многофункциональные центры в любом регионе.

«Мы обеспечили совместно с главами регионов экстерриториальную возможность регистрации прав в любом регионе страны, в любом МФЦ. Это очень востребованная услуга, особенно в период пандемии», - сказал Олег Скуфинский.

Глава Росреестра также сообщил, что с 1 сентября россияне смогут оформить права на гаражи и землю под ними в упрощенном порядке без обращения в суд.

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