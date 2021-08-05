8 августа
Новосибирск
погода +17 °C
73.13
 
€ 86.46
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

На регистрацию сделки с недвижимостью хватит суток

Главная Общество
Новосибирск
13:38 5 Августа 2021
недвижимость, срок, регистрация
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сделки с недвижимостью за 24 часа можно будет зарегистрировать на всей территории России. Об этом заявил глава Росреестра Олег Скуфинский, передает «Общественное телевидение России».

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным он рассказал, как его ведомство внедряет электронные сервисы. По словам Олега Скуфинского, с начала этого года в Московской области зарегистрировали права на 10 тыс. квартир. Регистрация каждой сделки заняла не больше суток. Этот эксперимент признан успешным, поэтому его распространят на всю страну.

А уже в этом году люди получили возможность покупать недвижимость через многофункциональные центры в любом регионе.

«Мы обеспечили совместно с главами регионов экстерриториальную возможность регистрации прав в любом регионе страны, в любом МФЦ. Это очень востребованная услуга, особенно в период пандемии», - сказал Олег Скуфинский.

Глава Росреестра также сообщил, что с 1 сентября россияне смогут оформить права на гаражи и землю под ними в упрощенном порядке без обращения в суд.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Министр обороны предложил строить в Сибири крупные города

Министр обороны предложил строить в Сибири крупные города

6 Августа 2021 г.
Сергей Шойгу встретился с научной общественностью СО РАН
Новости Новосибирска: В Новосибирской области откроют три «криптобиокабины»

В Новосибирской области откроют три «криптобиокабины»

5 Августа 2021 г.
Они будут работать в МФЦ
Новости Новосибирска: В новосибирском аэропорту открыли пункт вакцинации

В новосибирском аэропорту открыли пункт вакцинации

5 Августа 2021 г.
Прививаться от COVID-19 пассажирам перед перелетом не рекомендуют
Новости Новосибирска: Для новосибирского декоративного питомника отвели 57 гектаров

Для новосибирского декоративного питомника отвели 57 гектаров

1 Августа 2021 г.
Посев растений запланирован на 2023 год
Новости Новосибирска: Электросамокатам проложат дорожки в новосибирском Академгородке

Электросамокатам проложат дорожки в новосибирском Академгородке

30 Июля 2021 г.
Маршрут будет определен к концу августа
Новости Новосибирска: От Северо-Чемского жилмассива в центр Новосибирска запустят «речной трамвай»

От Северо-Чемского жилмассива в центр Новосибирска запустят «речной трамвай»

29 Июля 2021 г.
Маршрут будет действовать с 1 августа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Мальчик получил перелом позвоночника в новосибирском салоне красоты

Мальчик получил перелом позвоночника в новосибирском салоне красоты

6 Августа 2021 г.
Следователи проводят уголовно-процессуальную проверку
Новости Новосибирска: Пожар на окраине Оренбурга распространился на поселок 9 Января

Пожар на окраине Оренбурга распространился на поселок 9 Января

4 Августа 2021 г.
Его ранг повысили до третьего
Новости Новосибирска: В Новосибирской области выделили более 300 гектаров для ГК «Аврора»

В Новосибирской области выделили более 300 гектаров для ГК «Аврора»

4 Августа 2021 г.
Участок находится в Маслянинском районе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru