В Новосибирской области откроют три «криптобиокабины»

В новосибирских многофункциональных центрах (МФЦ) до конца года планируется запустить три «криптобиокабины». Об этом сообщил и. о. министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павел Жучков.

Руководитель ведомства выступил с докладом на заседании регионального совета по цифровому развитию. «Криптобиокабины» представляют собой программно-технические комплексы, предназначенные для приема документов, обработки, передачи и проверки персональных данных граждан РФ, в том числе – биометрических персональных данных.

«Среди других направлений … оптимизация предоставления в МФЦ услуг Росреестра, создание нового туристического портала, разработка 3D-панорамы с основными достопримечательностями региона с использованием VR/AR-технологий и многое другое», - говорится в пресс-релизе правительства Новосибирской области по итогам заседания совета.

Федеральная Стратегия по цифровой трансформации должна быть утверждена до конца августа этого года.

Фото: сайт ГАУ «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»