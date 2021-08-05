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В новосибирском аэропорту открыли пункт вакцинации

Главная Общество
Новосибирск
11:50 5 Августа 2021
вирус, вакцинация, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Пункт вакцинации против коронавируса открылся в новосибирском аэропорту Толмачёво. Для прививок там используется вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

«Вакцинация будет проводиться для сотрудников аэропорта, расположенных рядом с ним организаций и жителей Новосибирской области. Вакцинироваться пассажирам перед перелетом не рекомендуется», - говорится в сообщении аэропорта.

Пункт разместили в медпункте на первом этаже сектора А (внутренние авиалинии). Он будет открыт с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Гостям аэропорта для вакцинации необходимо иметь СНИЛС и паспорт.

В Новосибирской области в последнее время регистрируется около 200 новых случаев заболевания коронавирусом в сутки. Общее число случаев с начала пандемии превысило 53,5 тыс.

Фото: сайт аэропорта Толмачёво

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