Для новосибирского декоративного питомника отвели 57 гектаров

В Новосибирске создается декоративный питомник. Он разместится на Восточном шоссе, недалеко от Пашино.

Площадь питомника составит 57 га. Он станет основным источником посадочного материала для городского озеленения.

«Запуск питомника – дело не быстрое. Это скорее проект на перспективу, ведь для того, чтобы растения выросли, чтобы ими можно было украшать город, требуется время. Для кустарников – это два-три года, для деревьев – пять и более лет», - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По данным пресс-центра городской администрации, на первом этапе питомник обустроят на площади 21 га. Посев растений запланирован на 2023 год.

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