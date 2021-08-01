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Для новосибирского декоративного питомника отвели 57 гектаров

Главная Общество
Новосибирск
10:07 1 Августа 2021
посадка, цветы, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске создается декоративный питомник. Он разместится на Восточном шоссе, недалеко от Пашино.

Площадь питомника составит 57 га. Он станет основным источником посадочного материала для городского озеленения.

«Запуск питомника – дело не быстрое. Это скорее проект на перспективу, ведь для того, чтобы растения выросли, чтобы ими можно было украшать город, требуется время. Для кустарников – это два-три года, для деревьев – пять и более лет», - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По данным пресс-центра городской администрации, на первом этапе питомник обустроят на площади 21 га. Посев растений запланирован на 2023 год.

Фото: pixabay.com

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