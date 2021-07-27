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Город в Оренбургской области подтвердил статус арбузной столицы России

Главная Общество
Новосибирск
11:59 27 Июля 2021
город, статус, регистрация
Автор: Sibnovosti.ru
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Город Соль-Илецк Оренбургской области остается арбузной столицей России. Роспатент продлил регистрацию соответствующего товарного знака до 2031 года.  

«В этом году посевная площадь бахчевых культур во всех категориях хозяйств составляет 33,8 тыс. га, из них на капельном поливе – 1,8 тыс. га. Подсчитано, что каждый третий российский арбуз – соль-илецкий», - отметил в связи с этим официальный сайт Оренбургской области.

Правообладателем знака является соль-илецкий горсовет. Впервые в Соль-Илецке получили право называться арбузной столицей России в 2013 году.

Как отметили в правительстве региона, статус стал возможен благодаря особому химическому составу почв и климату. В прошлом году местный житель Петр Есипчугов вырастил самый большой арбуз в России весом более 57 кг.

Фото: официальный сайт Оренбургской области

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