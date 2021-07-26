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Скончался бывший руководитель новосибирского облисполкома

Главная Общество
Новосибирск
12:38 26 Июля 2021
руководитель, годы, область
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске скончался Владимир Боков. Известный в Сибири политик руководил Новосибирской областью при смене эпох.

Владимир Боков умер на 95-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-центре новосибирской мэрии.

«Он символизировал для нас целую эпоху – под его энергичным и принципиальным руководством строился метрополитен, ТЭЦ-5, электродный завод, развивались город Новосибирск и область», - сказал глава Новосибирска Анатолий Локоть.

Уроженец Ярославской губернии Владимир Боков с 1948 года находился на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1979-1983 годы он занимал пост второго секретаря новосибирского обкома КПСС, а в 1983-1991 годы – председателя облисполкома (сменил на этом посту Виктора Филатова). В 1993-1995 годы Владимир Боков работал депутатом Госдумы РФ, куда прошел по списку КПРФ.

Как писали Sibnovosti.ru, зимой этого года на 82-м году жизни скончался Александр Назарчук. Он возглавлял крайсовет Алтайского края в 1996-2008 годы.

Фото: сайт законодательного собрания Новосибирской области

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