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Томичи подготовили дизайн-проект новосибирского сквера «Воинский»

Главная Общество
Новосибирск
11:02 26 Июля 2021
парк, проект, обсуждение
Автор: Sibnovosti.ru
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Подготовлен дизайн-проект очередного новосибирского сквера. Он расположен в Октябрьском районе на пересечении ул. Никитина и ул. Воинской.

Дизайн-проект разработан Центром развития городской среды Томской области. Он опубликован на портале «Зеленый Новосибирск» и предложен администрацией города для общественного обсуждения.

«… Предусмотрены устройство дорожно-тропиночной сети, в том числе велодорожки, системы освещения, создание детской игровой и спортивной площадок, а также площадки для дрессировки собак, формирование зон для тихого отдыха, устройство кофейного павильона…», - рассказали в пресс-центре мэрии.

Площадь сквера «Воинский» составляет 3,6 га. Долгое время там располагалось Закаменское кладбище. На части земельного участка возводится православный храм. Обсуждение проекта продлится до 6 августа.

Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирске благоустроят Грибоедовскую аллею. Она появится на улице великого русского писателя в Октябрьском районе.

Фото: дизайн проект благоустройства сквера «Воинский»

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