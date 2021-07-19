Сотни объектов наружной рекламы уберут с гостевых маршрутов Новосибирска

Власти Новосибирска начали очищать гостевые маршруты от наружной рекламы. Эти маршруты определены с учетом передвижения участников и болельщиков молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

К демонтажу приступили в конце прошедшей недели. Всего до конца осени 2021 года планируется демонтировать более 200 рекламных конструкций. В их числе крупные рекламных щитов и конструкции малого формата на тротуарах.

«Конструкции, создающие визуальный шум, операторы уберут самостоятельно. Бюджетные деньги не будут использованы ни на компенсацию, ни на сам демонтаж», – привел пресс-центр мэрии Новосибирска комментарий председателя муниципального комитета рекламы и информации Олега Хорошунова.

Как писали Sibnovosti.ru, в перечень гостевых маршрутов внесено около 20 новосибирских улиц. В том числе, Красный проспект и проспект Карла Маркса, Димитровский и Октябрьский мосты.