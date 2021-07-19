В Новосибирской области число случаев заболевания COVID-19 превысило 50 тысяч

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области в минувшие выходные превысило отметку в 50 тыс. В последние дни ежедневно регистрируется более 170 новых больных.

По данным областного оперативного штаба, за субботу скончались девять пациентов, самому младшему из которых исполнилось 50 лет. Всего с начала пандемии от коронавирусной инфекцией умерли 2 214 новосибирцев.

«В отделениях реанимации находятся 430 человек. На ИВЛ - 73–пациента», - сообщили также в оперативном штабе.

К 16 июля первый компонент от COVID-19 получили 526,4 тыс. жителей области. Это примерно пятая часть новосибирцев.

Фото: сайт правительства Новосибирской области