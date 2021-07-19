19 июля
Новосибирск
погода +21 °C
74.17
 
€ 87.57
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирской области число случаев заболевания COVID-19 превысило 50 тысяч

Главная Общество
Новосибирск
10:53 19 Июля 2021
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области в минувшие выходные превысило отметку в 50 тыс. В последние дни ежедневно регистрируется более 170 новых больных.

По данным областного оперативного штаба, за субботу скончались девять пациентов, самому младшему из которых исполнилось 50 лет. Всего с начала пандемии от коронавирусной инфекцией умерли 2 214 новосибирцев.

«В отделениях реанимации находятся 430 человек. На ИВЛ - 73–пациента», - сообщили также в оперативном штабе.

К 16 июля первый компонент от COVID-19 получили 526,4 тыс. жителей области. Это примерно пятая часть новосибирцев.     

Фото: сайт правительства Новосибирской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Сотни объектов наружной рекламы уберут с гостевых маршрутов Новосибирска

Сотни объектов наружной рекламы уберут с гостевых маршрутов Новосибирска

19 Июля 2021 г.
Операторы рекламы выполнят эту работу за свой счет
Новости Новосибирска: В СФУ существенно увеличилось количество бюджетных мест

В СФУ существенно увеличилось количество бюджетных мест

19 Июля 2021 г.
Бюджетный набор увеличился более чем на 800 мест
Новости Новосибирска: Родители школьников могут оформить заявление на 10 тыс. рублей

Родители школьников могут оформить заявление на 10 тыс. рублей

16 Июля 2021 г.
Сами выплаты начнутся с 16 августа
Новости Новосибирска: Оренбургские клумбы испортила корневая гниль

Оренбургские клумбы испортила корневая гниль

15 Июля 2021 г.
Городские власти решили отказаться от петуний
Новости Новосибирска: Директор Новосибирского зоопарка: «Медведи сами смогут охотиться»

Директор Новосибирского зоопарка: «Медведи сами смогут охотиться»

14 Июля 2021 г.
Комплекс вольеров для медведей достроят к ноябрю 2021 года
Новости Новосибирска: Тогучинский политехнический колледж не оправдал ожиданий новосибирского губернатора

Тогучинский политехнический колледж не оправдал ожиданий новосибирского губернатора

14 Июля 2021 г.
В объединенном учебном учреждении задействована лишь половина мощностей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Болельщик «Сибири» сможет стать на день ее тренером

Болельщик «Сибири» сможет стать на день ее тренером

16 Июля 2021 г.
Для этого надо победить в конкурсе «Диванный эксперт»
Новости Новосибирска: Электрички подводят поближе к Новосибирскому госуниверситету

Электрички подводят поближе к Новосибирскому госуниверситету

19 Июля 2021 г.
Остановочная платформа запланирована между Сеятелем и Обским морем
Новости Новосибирска: Капремонт больницы в районе Новосибирской области оказался дороже нового строительства

Капремонт больницы в районе Новосибирской области оказался дороже нового строительства

15 Июля 2021 г.
Корпус для «Маслянинской ЦРБ» могут возвести к концу 2022 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru