Родители школьников могут оформить заявление на 10 тыс. рублей

На портале «Госуслуги» стала доступна новая форма. Родители школьников могут оформить заявление на 10 тыс. руб., передает «Общественное телевидение России».

Сами выплаты начнутся с 16 августа. Большинство семей получат деньги именно в этот день и только безналом на одну из платежных карт системы «Мир», разъяснили накануне в министерстве труда и социальной защиты РФ.

Оформить выплату можно и в Пенсионном фонде. Туда необходимо прийти с паспортом, СНИЛС, свидетельством о рождении ребенка и платежными реквизитами счета.

Фото: «Общественное телевидение России»