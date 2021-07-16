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Родители школьников могут оформить заявление на 10 тыс. рублей

Главная Общество
Новосибирск
14:14 16 Июля 2021
выплаты, дети, форма
Автор: Sibnovosti.ru
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На портале «Госуслуги» стала доступна новая форма. Родители школьников могут оформить заявление на 10 тыс. руб., передает «Общественное телевидение России».

Сами выплаты начнутся с 16 августа. Большинство семей получат деньги именно в этот день и только безналом на одну из платежных карт системы «Мир», разъяснили накануне в министерстве труда и социальной защиты РФ.

Оформить выплату можно и в Пенсионном фонде. Туда необходимо прийти с паспортом, СНИЛС, свидетельством о рождении ребенка и платежными реквизитами счета.

Фото: «Общественное телевидение России»

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