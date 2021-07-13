Azur air назначена авиаперевозчиком на маршруте Новосибирск – Канкун

Авиакомпания Azur air назначена перевозчиком на ряде рейсов из России на популярный курорт на карибском море Канкун. Об этом российский МИД уведомил посольство Мексики в РФ.

Уведомление опубликовано на сайте Росавиации. Документ датирован 6 июля. Речь в нем идет о полетах в Канкун из целого ряда российских городов, включая Новосибирск. Разрешенная частота рейсов – дважды в неделю.

Неделю назад Росавиация сообщила о расширении перечня городов РФ, откуда с 12 июля разрешены полеты в Турцию. В него вошли, среди прочих, Барнаул и Оренбург.