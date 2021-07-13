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Парк у новосибирского ЛДС поднимут над уровнем Оби

Главная Общество
Новосибирск
12:23 13 Июля 2021
парк, благоустройство, река
Автор: Sibnovosti.ru
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Благоустройство нового новосибирского парка, который расположится между еще строящимся ледовым дворцом спорта (ЛДС) и Обью, завершится в июне 2022 года. В ходе работ будут применены решения, которые призваны не допустить подтопления территории.

«Часть дорожек и центральная часть парка будет поднята на 4 м. Сейчас сюда завозится песок для насыпи. Предстоит выполнить большой объем работ – благоустроить 15 га», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, которому был представлен проект.

В общей сложности запланировано уложить около 75 тыс. куб. м песка. На 2022 год запланировали установку опор освещения, малых архитектурных форм, скамеек, детского игрового оборудования.

«Концепция предполагает создание уникального спортивного парка для горожан, гармонично вписанного в существующую природную среду с сетью маршрутов, состоящей из пешеходного маршрута, велосипедного, лыжного, детского веломаршрута, бегового маршрута и маршрута для северной (скандинавской) ходьбы», - говорится в презентации проекта.

Как писали Sibnovosti.ru, к созданию парка приступили в мае этого года. Срок завершения работ выбран с учетом того, что в новом парке в будущем году городские власти намерены провести мероприятия Дня города.  

Работы в качестве генподрядчика ведет ООО «Премиумстрой».

Фото: проект благоустройства территории, прилегающей к ЛДС

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