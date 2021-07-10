12 июля
Новосибирск
погода +21 °C
74.47
 
€ 88.14
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

«Оренбург Водоканал» оштрафовали за запах сероводорода

Главная Общество
Новосибирск
10:27 10 Июля 2021
штраф, поселок, превышение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Суд в третий раз оштрафовал «Оренбург Водоканал» из-за запаха сероводорода в поселке Южный Урал. Об этом сообщило «Общественное телевидение России».

Сумма штрафа – 15 тыс. руб. В мае и июне от жителей поселка поступило 800 жалоб на сильный запах. Некоторые пробы оказались больше нормы в 18 раз. Эксперты и представители региональных властей считают, что источник запаха – иловые поля очистных сооружений местного водоканала.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о загрязнении атмосферы.

Фото: «Общественное телевидение России»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Ан-2 нашли место в новосибирском сквере

Ан-2 нашли место в новосибирском сквере

9 Июля 2021 г.
Установить памятник предложил «Горзеленхоз»
Новости Новосибирска: Суд оставил без дипломов трех выпускников Оренбургского госуниверситета

Суд оставил без дипломов трех выпускников Оренбургского госуниверситета

9 Июля 2021 г.
Работы им написали за взятки сотрудники вуза
Новости Новосибирска: Новосибирская музыкальная школа переедет после капремонта

Новосибирская музыкальная школа переедет после капремонта

9 Июля 2021 г.
Музыкальной школе №5 отвели здание на ул. Дмитрия Донского
Новости Новосибирска: Центр анимации открылся в Новосибирской области

Центр анимации открылся в Новосибирской области

8 Июля 2021 г.
Проект реализован при поддержке «Союзмультфильма»
Новости Новосибирска: Оренбургский город Медногорск защитили от ландшафтного пожара

Оренбургский город Медногорск защитили от ландшафтного пожара

7 Июля 2021 г.
Для борьбы с огнем применили авиацию
Новости Новосибирска: Корпус областной больницы в Новосибирске отдали для лечения COVID-19

Корпус областной больницы в Новосибирске отдали для лечения COVID-19

7 Июля 2021 г.
Мощность инфекционного госпиталя составляет 226 коек
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Сибирские команды ПФЛ стартуют в новом сезоне 20 июля

Сибирские команды ПФЛ стартуют в новом сезоне 20 июля

7 Июля 2021 г.
Первым соперником «Новосибирска» будет пермская «Звезда»
Новости Новосибирска: Для промышленного парка под Новосибирском выделили три участка

Для промышленного парка под Новосибирском выделили три участка

7 Июля 2021 г.
Ранее сообщалось о проекте создания парковой зоны в Верх-Туле
Новости Новосибирска: Новосибирские следователи разбираются с обстоятельствами стрельбы в детском лагере

Новосибирские следователи разбираются с обстоятельствами стрельбы в детском лагере

10 Июля 2021 г.
Инцидент произошел в Болотнинском районе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru