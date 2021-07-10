«Оренбург Водоканал» оштрафовали за запах сероводорода

Суд в третий раз оштрафовал «Оренбург Водоканал» из-за запаха сероводорода в поселке Южный Урал. Об этом сообщило «Общественное телевидение России».

Сумма штрафа – 15 тыс. руб. В мае и июне от жителей поселка поступило 800 жалоб на сильный запах. Некоторые пробы оказались больше нормы в 18 раз. Эксперты и представители региональных властей считают, что источник запаха – иловые поля очистных сооружений местного водоканала.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о загрязнении атмосферы.

Фото: «Общественное телевидение России»