Центр анимации открылся в Новосибирской области

В Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств открылся Центр анимации Новосибирской области. Проект реализован при поддержке «Союзмультфильма».

По данным вуза, центр оснащен специализированной техникой для рисования. Он позволит обучающимся освоить основы 2D- и 3D-мультипликации. По словам директора студии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева, в центре можно изучать анимационный скетчинг, основы мастерства анимации и владение программным пакетом Adobe Animate. Программа рассчитана на 30 обучающихся.

По данным сайта правительства Новосибирской области, Центр анимации станет пилотным проектом регионального кластера креативных индустрий в регионе.

Фото: сайт правительства Новосибирской области