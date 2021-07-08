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Центр анимации открылся в Новосибирской области

Главная Общество
Новосибирск
10:44 8 Июля 2021
мультфильмы, открытие, центр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств открылся Центр анимации Новосибирской области. Проект реализован при поддержке «Союзмультфильма».

По данным вуза, центр оснащен специализированной техникой для рисования. Он позволит обучающимся освоить основы 2D- и 3D-мультипликации. По словам директора студии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева, в центре можно изучать анимационный скетчинг, основы мастерства анимации и владение программным пакетом Adobe Animate. Программа рассчитана на 30 обучающихся.

По данным сайта правительства Новосибирской области, Центр анимации станет пилотным проектом регионального кластера креативных индустрий в регионе.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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