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Оренбургский город Медногорск защитили от ландшафтного пожара

Главная Общество
Новосибирск
14:19 7 Июля 2021
пожар, город, авиация
Автор: Sibnovosti.ru
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На востоке Оренбургской области уже несколько дней идет ликвидация крупного ландшафтного пожара. Вчера вечером власти региона сообщил о том, что его удалось локализовать.

«Благодаря скоординированным и профессиональным действиям привлеченных служб и ведомств, на пожаре в городе Медногорск удалось ликвидировать возгорание на двух боевых участках. Тем не менее, продолжают действовать еще два боевых участка», - уточнили сегодня утром в главном управлении МЧС по Оренбургской области.

По данным ведомства, пройденная огнем площадь достигла 300 га. В борьбе с ним вчера принимали участие почти 300 человек и 62 единицы техники. Сброс воды осуществляют самолеты Ил-76.

В Медногорске проживает 24,3 тыс. человек. Сухая трава загорелась примерно в 10 км от города. Пожар быстро разнес сильный ветер.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года  в поселке Колтубановском Бузулукского района Оренбургской области ландшафтный пожар повредил 10 жилых домов.

Фото: сайт главного управления МЧС по Оренбургской области

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