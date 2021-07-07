Корпус областной больницы в Новосибирске отдали для лечения COVID-19

Первый корпус ГБУЗ «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» отведен под инфекционный госпиталь. Его мощность составляет 226 коек.

Согласно сообщению правительства региона, госпиталь областной больницы будет принимать, в основном, тяжелых пациентов с подтвержденным коронавирусом из районов области. Кроме того, беременных женщин с подозрением на коронавирус и пневмониями.

В общей сложности к сегодняшнему дню в Новосибирской области перепрофилировано для больных COVID-19 5,6 тыс. коек. По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, ведомство старается сохранить резерв коечного фонда в объеме не менее 15%.

К утру вчерашнего дня число случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области достигло 47,87 тыс. В отделениях реанимации находилось 356 пациентов, на ИВЛ – 69.

Фото: сайт ГБУЗ «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»