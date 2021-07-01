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Новосибирский «паровоз Лунина» попадет на почтовую марку

Главная Общество
Новосибирск
11:24 1 Июля 2021
марка, голосование, памятник
Автор: Sibnovosti.ru
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Мемориал славы труженикам тыла в Новосибирске попадет на почтовую марку. Она будет представлена осенью этого года.

Речь идет о марке из серии «Город трудовой доблести». Для выбора изображения новосибирцев опросили в соцсетях, голосование прошло в мае.

Мемориал славы труженикам тыла расположен на проезде Виктора Ващука. Он был создан в 1980 году. На мемориале установлен паровоз ФД 21-3000, который водил Герой Социалистического труда Николай Лунин.

«Информация о выбранном изображении для марки «Город трудовой доблести» передано в АО «Марка». Какой тираж будет выпущен, пока неизвестно», – сообщил сайту заксобрания Новосибирской области первый вице-спикер Андрей Панферов.

Фото: сайт законодательного собрания Новосибирской области

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