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Сегодня состоится «Прямая линия» с Владимиром Путиным

Главная Общество
Новосибирск
14:32 30 Июня 2021
путин, линия, прямая
Автор: Sibnovosti.ru
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Главное событие сегодняшнего дня – «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Она начнется в полдень по московскому времени. Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы жителей страны, передает «Общественное телевидение России».

Число обращений в адрес президента еще накануне превысило 700 тыс. Наиболее популярными темами в этом году стали пандемия и вакцинация от коронавируса.

Сообщения обрабатываются сразу в колл-центре и распределяются по темам и регионам. Таким образом, губернаторы получают специальные подборки по своим субъектам, а министерства и ведомства – по своей тематике, чтобы ускорить решение актуальных проблем.

Прием вопросов будет идти до окончания прямой линии. В этом году диалог организован без аудитории из-за пандемии коронавируса. В студии с президентом будут только ведущие. Владимир Путин предварительно провел с ними совещание, где они обсудили поступившие вопросы. Также, готовясь к программе, вчера Владимир Путин встретился с руководством администрации президента, заместителями председателя правительства и министром финансов. Трансляцию можно будет посмотреть на всех ведущих теле- и радиостанциях страны.

Фото: сайт президента России

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