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В Новосибирском районе пройдут экспертизы для размещения мусоросортировочного комплекса

Главная Общество
Новосибирск
13:49 30 Июня 2021
территория, мусор, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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На территории Раздольненского сельского совета Новосибирского района Новосибирской области пройдут геологические изыскания и экспертизы, необходимые для размещения мусоросортировочного комплекса. Комплекс предусмотрен концессионным соглашением с ООО «Экология-Новосибирск» от 2016 года, реализация которого до сих пор заморожена.

О предстоящих работах было объявлено в ходе выездного совещания на месте предполагаемого объекта. Его провел  вице-губернатор Сергей Семка. Он не исключил, что решение о месте мусоросортировочного комплекса может быть изменено.

«На этом участке в 270 га нужно провести все необходимые экспертизы. При этом я вновь обращаюсь к экологической общественности с предложением, что если у них есть ясное понимание по альтернативному участку для правобережного полигона, то мы готовы его рассмотреть также максимально открыто, как это делаем здесь», – привел слова Сергея Семки сайт правительства региона.

Против строительства на этом участке выступила координатор инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова.

«Здесь берут начало две реки: Яркая и Боровая, рядом протекает Издревая, произрастает коренной лес, которому прямая дорога в лесной фонд, а не под мусорный полигон. Территория выделена 270 га, как говорят власти, для полигона нужно - 50 га. Но мы понимаем, что вся выделенная территория рано или поздно превратится в зону промышленности», - говорится в сообщении группы в соцсети «ВКонтакте» по итогам совещания.

Как писали Sibnovosti.ru, 22 июля 2016 года Новосибирская область заключила концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» (в дальнейшем компания вошла в группу ВИС) об организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сроком на 40 лет. «Экология-Новосибирск» должна построить у сел Раздольное и Верх-Тула два мусорных полигона на 297,2 тыс. т ТКО в год каждый и два мусороперерабатывающих комплекса по 400 тыс. т. Но этот проект вызвал протесты общественности.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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