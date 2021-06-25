Мэрии Оренбурга не удается снести вендинговую заправку

Владельцы одного из вендинговых автоматов по продаже топлива не дали властям Оренбурга демонтировать объект. В связи с этим руководство города решило обратиться за помощью в главное управление МЧС по региону, а также в правоохранительные органы.

Вендинговая заправка расположена на ул. Шевченко, 30. Ранее ее владельцам направили уведомление о расторжении договора на размещение объекта. Как пояснила официальному порталу Оренбурга начальник отдела нестационарной торговли и бытового обслуживания комитета потребительского рынка услуг и развития предпринимательства мэрии Юлия Манапова, на заправке нарушались нормы пожарной безопасности и правила благоустройства, землепользования и застройки. Кроме того, задолженность по арендной плате превысила 250 тыс. руб.

«На место выехали представители администрации Оренбурга, а также подрядной организации, выигравшей аукцион на указанный вид работ (снос заправки – Sibnovosti.ru). Попытка исполнить решение комиссии не увенчалась успехом. Представители собственника всячески препятствовали выполнению необходимых мероприятий. Доступ к оборудованию был затруднен установленными антивандальными замками», - рассказали о развитии событий в мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года прошел первый муниципальный аукцион на право размещения вендинговых автоматов по продаже топлива. Тогда было определено шесть точек. Решение о демонтаже нескольких таких объектов в связи выявленными нарушениями межведомственная комиссия приняла в апреле.

Фото: официальный портал Оренбурга