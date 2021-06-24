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Полеты по маршруту Новосибирск – Анталья стартуют 5 августа

Главная Общество
Новосибирск
11:52 24 Июня 2021
рейсы, авиакомпания, турция
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиакомпания S7 Airlines будет осуществлять полеты из Новосибирска в Анталью. Первый вылет запланирован на 5 августа.

Согласно сообщению S7 Airlines, частота рейса составит дважды в неделю. Вылеты из новосибирского аэропорта Толмачёво - по четвергам и субботам.

22 июня было возобновлено авиасообщение между Россией и Турцией. По данным Росавиации, авиакомпании двух государств могут выполнять полеты из 32 аэропортов России в пять городов Турции: Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум.

Фото: pixabay.com

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