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У Новосибирской области появился «Вкусный путеводитель»

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Новосибирск
11:27 24 Июня 2021
книга, еда, регион
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирске прошла презентация книги «Вкусный путеводитель по Новосибирской области». В ее создании приняли участие рестораторы и отельеры, чиновники, сотрудники Новосибирской государственной областной научной библиотеки и краеведы.

В итоге в книгу вошли почти 100 рецептов. В том числе, по одному от каждого района Новосибирской области. О любимом семейном блюде – северные серые щи - рассказал и новосибирский губернатор Андрей Травников, уроженец Вологодской области. На самой презентации министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров поделился секретами приготовления козьей лопатки.

Как сообщали Sibnovosti.ru, летом 2017 года в Новосибирске было подписано соглашение, участниками которого стали минсельхоз и минпромторг Новосибирской области, а также областная Федерация рестораторов и отельеров. Оно направлено на развитие гастрономического туризма в регионе. Одна из задач – воссоздать традиционную сибирскую дореволюционную кухню.

 

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