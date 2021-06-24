У Новосибирской области появился «Вкусный путеводитель»

В Новосибирске прошла презентация книги «Вкусный путеводитель по Новосибирской области». В ее создании приняли участие рестораторы и отельеры, чиновники, сотрудники Новосибирской государственной областной научной библиотеки и краеведы.

В итоге в книгу вошли почти 100 рецептов. В том числе, по одному от каждого района Новосибирской области. О любимом семейном блюде – северные серые щи - рассказал и новосибирский губернатор Андрей Травников, уроженец Вологодской области. На самой презентации министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров поделился секретами приготовления козьей лопатки.

Как сообщали Sibnovosti.ru, летом 2017 года в Новосибирске было подписано соглашение, участниками которого стали минсельхоз и минпромторг Новосибирской области, а также областная Федерация рестораторов и отельеров. Оно направлено на развитие гастрономического туризма в регионе. Одна из задач – воссоздать традиционную сибирскую дореволюционную кухню.