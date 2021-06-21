Не привившегося от COVID-19 сотрудника могут отстранить от работы

Работника, который без объективных причин не сделал обязательную прививку против коронавируса в период эпидемии, могут отстранить от работы. Причем без сохранения зарплаты.

Об этом со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова передает «Общественное телевидение России». Он отметил, что решение о проведении профилактических прививок по эпидпоказаниям принимается на уровне регионов.

Но увольнения человека за отказ вакцинироваться в действующем трудовом законодательстве не предусмотрено.

Фото: «Общественное телевидение России»