Антиковидные ограничения в Новосибирской области продлили до 30 сентября

Ограничительные и санитарно-профилактические меры в Новосибирской области будут действовать, как минимум, до 30 сентября 2021 года. Соответствующее решение власти региона приняли по рекомендации Роспотребнадзора.

О продлении режима повышенной готовности стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве региона. Причиной стал продолжающийся резкий рост числа случаев заражения COVID-19.

За минувшие сутки число заболевших выросло сразу на 150. Общее число случаев с начала пандемии превысило 45 тыс., а число погибших приближается к 2 тыс.

«Также необходимо исключить подготовку и проведение любых мероприятий с массовым участием людей – в том числе мероприятий, проводимых на улице. Спортивно-массовые мероприятия должны проходить без зрителей, по возможности, их сроки надо перенести», - заявил на совещании новосибирский губернатор Андрей Травников.

Напомним, что 19 сентября в России пройдет единый день голосования, в ходе которого будет избран новый состав Госдумы РФ.

Фото: сайт правительства Новосибирской области