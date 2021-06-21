Площадь лесов Новосибирска выросла на 173 гектара

В Новосибирске добавилось 173 га леса. Это следует из итогов инвентаризации лесов, завершившейся в городе.

Прирост произошел за 10 лет, прошедших с момента предыдущей инвентаризации. В настоящее время площадь лесов Новосибирска составляет 8,74 тыс. га. Как уточнили мэр Анатолий Локоть, это 17% от всей площади областного центра.

«Лесные территории поставили на государственный кадастровый учет, нанесли на карты-схемы лесничества. Границы лесничества в целом утверждаются Рослесхозом. Обращение направлено в ведомство и находится на рассмотрении», - говорится в сообщении пресс-центра городской администрации.

В настоящее время в состав лесных зон Новосибирска входят два крупных участковых лесничества: Заельцовское и Первомайское. Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года решением правительства Новосибирской области статус лесного парка получил Заельцовский бор Новосибирска.

Фото: туристический портал Новосибирской области