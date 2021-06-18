Число новых случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области достигло 120 за сутки

Ежедневный прирост числа случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области становится все заметнее. Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о 120 выявленных случаев за минувшие сутки.

Таким образом, общее число заболевших новосибирцев с начала пандемии достигло 44 974. Учитывая данные последних дней, можно предположить, что по итогам 18 июня этот показатель превысит отметку в 45 тыс.

За последний день скончались семь пациентов. Общее количество летальных исходов теперь составляет 1 972.

«Если к осени не будет сформирован коллективный иммунитет, оперштаб не исключают возвращения действующих ранее ограничений. Поэтому призываю всех граждан прийти на пункты вакцинации и сделать прививку, а работодателей провести дополнительную разъяснительную работу среди своих сотрудников», - заявил вчера министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области