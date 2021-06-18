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В районе Новосибирской области ввели режим ЧС из-за жары

Главная Общество
Новосибирск
11:43 18 Июня 2021
чс, засуха, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Купинском районе Новосибирской области, расположенном в Барабинской степи, ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала установившаяся в регионе жаркая погода.

О введении режима ЧС сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Новосибирской области. По данным ведомства, неблагоприятные метеоусловия уже привели гибели сельскохозяйственных культур на площади более 100 га.

Сельское хозяйство является основой экономики Купинского района. Отрасль обеспечивает немногим менее 30% валовой продукции района. Там, по данным сайта правительства Новосибирской области, работает 26 сельскохозяйственных предприятий, 75 крестьянско-фермерских хозяйств и 5,6 тыс. личных подсобных хозяйств.

Как писали Sibnovosti.ru, сильная засуха в Новосибирской области была отмечена и в прошлом году.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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