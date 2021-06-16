Первые пляжи официально открылись в Новосибирске

В Новосибирской области официально открылись первые пять пляжей. Все они расположены в Советском районе столицы региона.

В настоящее время работают пляжи «У моря Обского», «Детский», «Бумеранг», «Галечный» и «Звезда». Всего же планируется открыть более 20 пляжей.

«Государственные инспекторы по маломерным судам МЧС России в составе комиссий проверяют оборудование и оснащение пляжей, их соответствие требованиям безопасности. Когда все нормы соблюдены, а требования выполнены, пляж допускается к эксплуатации», - пояснили в главном управлении МЧС по Новосибирской области.

В регионе установилась жаркая погода. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, повышение температуры воздуха до 30 градусов и выше продержится в Новосибирской области до 19 июня.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области