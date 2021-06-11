В Новосибирске Яков Свердлов победил Александра Невского

Большинство принявших участие в опросе жителей Новосибирска высказались против переименования пл. Свердлова. Итоги голосования подвели в мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, опрос проходил на двух онлайн-площадках 2-8 июня. На муниципальном портале Новосибирска 50,36% участников голосования высказались за то, чтобы сохранить название «площадь им. Свердлова». За вариант «площадь Александра Невского» проголосовали 33,52%. Опрос на портале «Госуслуги» дал похожие результаты - 48% и 39% соответственно.

При голосовании можно было выбрать еще два варианта – «Александровская площадь» и «Новониколаевская площадь». Но они понравились сравнительно небольшому количеству участников опроса.

«Итоги голосований будут рассмотрены на заседании комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска», - сообщили в пресс-центре мэрии после подведения итогов опроса.

Напомним, в этом году исполнилось 800 лет со дня рождения великого владимирского князя Александра Невского.

Фото: «Новосибирский краеведческий портал»