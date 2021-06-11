11 июня
Новосибирск
погода +12 °C
72.2
 
€ 87.81
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирске Яков Свердлов победил Александра Невского

Главная Общество
Новосибирск
11:24 11 Июня 2021
опрос, площадь, название
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Большинство принявших участие в опросе жителей Новосибирска высказались против переименования пл. Свердлова. Итоги голосования подвели в мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, опрос проходил на двух онлайн-площадках 2-8 июня. На муниципальном портале Новосибирска 50,36% участников голосования высказались за то, чтобы сохранить название «площадь им. Свердлова». За вариант «площадь Александра Невского» проголосовали 33,52%. Опрос на портале «Госуслуги» дал похожие результаты - 48% и 39% соответственно.

При голосовании можно было выбрать еще два варианта – «Александровская площадь» и «Новониколаевская площадь». Но они понравились сравнительно небольшому количеству участников опроса.  

«Итоги голосований будут рассмотрены на заседании комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска», - сообщили в пресс-центре мэрии после подведения итогов опроса.

Напомним, в этом году исполнилось 800 лет со дня рождения великого владимирского князя Александра Невского.

Фото: «Новосибирский краеведческий портал»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирские электросамокаты ограничат в скорости и парковке

Новосибирские электросамокаты ограничат в скорости и парковке

11 Июня 2021 г.
Мэрия подготовила проект соглашения с компаниями, сдающими их в аренду
Новости Новосибирска: Новосибирским «Цветочным часам» подобрали два цвета

Новосибирским «Цветочным часам» подобрали два цвета

10 Июня 2021 г.
На клумбе высадил бегонии
Новости Новосибирска: История котлована в центре Оренбурга приблизилась к финалу

История котлована в центре Оренбурга приблизилась к финалу

10 Июня 2021 г.
Власти получили возможность продать участок под так и не построенный комплекс «Атриум»
Новости Новосибирска: Глава ГИБДД выступил против снижения скорости движения в городах до 30 км/ч

Глава ГИБДД выступил против снижения скорости движения в городах до 30 км/ч

10 Июня 2021 г.
Ограничение в 60 км/ч Михаил Черников считает достаточным
Новости Новосибирска: Несколько десятков детей отправили по домам из новосибирского лагеря

Несколько десятков детей отправили по домам из новосибирского лагеря

10 Июня 2021 г.
Они контактировали с девочкой с признаками ОРВИ
Новости Новосибирска: Читальный зал откроется в новосибирском сквере 10 июня

Читальный зал откроется в новосибирском сквере 10 июня

9 Июня 2021 г.
Стартует новый сезон «Библиотеки на траве»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Два человека пострадали при обрушении здания в Новосибирской области

Два человека пострадали при обрушении здания в Новосибирской области

7 Июня 2021 г.
Происшествие случилось в неэксплуатируемом здании
Новости Новосибирска: Сибирские регионы покинули в первом квартале 105,6 тыс. человек

Сибирские регионы покинули в первом квартале 105,6 тыс. человек

9 Июня 2021 г.
Миграционная убыль в СФО составила 1,8 тыс. человек
Новости Новосибирска: Новосибирский музей расскажет о последнем рейсе «Сибирского «Титаника»

Новосибирский музей расскажет о последнем рейсе «Сибирского «Титаника»

7 Июня 2021 г.
Открывается выставка, посвященная катастрофе парохода «Совнарком»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru