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Новосибирские электросамокаты ограничат в скорости и парковке

Главная Общество
Новосибирск
09:23 11 Июня 2021
проект, правила, скорость
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске разработали проект соглашения с компаниями, сдающими в прокат электросамокаты. Он призван регулировать правила передвижения «средств индивидуальной мобильности» в городе.

В проекте указан скоростной режим. Движение со скоростью 25 км/ч предполагается разрешить только на велодорожках и специально предназначенной для велосипедов и самокатов инфраструктуре. На тротуарах общего пользования, во дворах и жилых зонах скорость ограничивается 20 км/ч, а на отдельно перечисленных улицах с интенсивным движением - 15 км/ч. Оговаривается запрет движения самокатов в парках культуры и отдыха за исключением велодорожек (в этом случае скорость ограничивается 10 км/ч).

Проект документа содержит ограничения на парковку электросамокатов. В частности, их будет запрещено размещать на территории, прилегающей к памятникам, монументам и объектам культурного наследия в радиусе менее 30 м.

«Особенно выделена территория объекта культурного наследия регионального значения «Монумент Славы» и прилегающего к нему Сквера Славы – центр парка будет закрыт для проезда. Двигаться на самокатах можно будет только по периметру», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Документ предполагается в ближайшее время подписать с компаниями Whoosh и Urent.

Вчера следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту наезда на ребенка на электросамокате в парке культуры и отдыха «Центральный». Шестилетний мальчик получил перелом ноги. Дело расследуется по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Фото: pixabay.com

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