10 июня
Новосибирск
погода +17 °C
72.08
 
€ 87.81
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирским «Цветочным часам» подобрали два цвета

Главная Общество
Новосибирск
14:16 10 Июня 2021
цветы, часы, посадка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В центре Новосибирска «завели» «Цветочные часы». На этот раз выбор сделан в пользу бегоний.

Вчера специалисты муниципального «Горзеленхоза» высадили на клумбу около 4 тыс. бегоний двух цветов – красного и белого.

«Бегония неприхотлива, но засуху не любит. Требуемый уход – ежедневный полив, прополка и рыхление», - пояснили сделанный выбор в пресс-центре мэрии.

Клумба «Цветочные часы» размером 8 на 6 м располагается на Красном проспекте у Дома Ленина. В ее центре установлен механизм, который управляется через спутниковую систему ГЛОНАСС, и стрелки, которые показывают точное время.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: История котлована в центре Оренбурга приблизилась к финалу

История котлована в центре Оренбурга приблизилась к финалу

10 Июня 2021 г.
Власти получили возможность продать участок под так и не построенный комплекс «Атриум»
Новости Новосибирска: Глава ГИБДД выступил против снижения скорости движения в городах до 30 км/ч

Глава ГИБДД выступил против снижения скорости движения в городах до 30 км/ч

10 Июня 2021 г.
Ограничение в 60 км/ч Михаил Черников считает достаточным
Новости Новосибирска: Несколько десятков детей отправили по домам из новосибирского лагеря

Несколько десятков детей отправили по домам из новосибирского лагеря

10 Июня 2021 г.
Они контактировали с девочкой с признаками ОРВИ
Новости Новосибирска: Читальный зал откроется в новосибирском сквере 10 июня

Читальный зал откроется в новосибирском сквере 10 июня

9 Июня 2021 г.
Стартует новый сезон «Библиотеки на траве»
Новости Новосибирска: Те еще фрукты: сибирские таможенники не пропустили через границу сотни грузовиков

Те еще фрукты: сибирские таможенники не пропустили через границу сотни грузовиков

9 Июня 2021 г.
Нарушения выявлены при перевозке сельскохозяйственной продукции
Новости Новосибирска: Сибирские регионы покинули в первом квартале 105,6 тыс. человек

Сибирские регионы покинули в первом квартале 105,6 тыс. человек

9 Июня 2021 г.
Миграционная убыль в СФО составила 1,8 тыс. человек
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Один человек погиб при пожаре в производственном здании в Новосибирске

Один человек погиб при пожаре в производственном здании в Новосибирске

8 Июня 2021 г.
На предприятии выпускали промышленное стекло
Новости Новосибирска: Два человека пострадали при обрушении здания в Новосибирской области

Два человека пострадали при обрушении здания в Новосибирской области

7 Июня 2021 г.
Происшествие случилось в неэксплуатируемом здании
Новости Новосибирска: Новосибирская экономика вырастет на 2-3%

Новосибирская экономика вырастет на 2-3%

10 Июня 2021 г.
Прогноз сделали в областном правительстве
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru