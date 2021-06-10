Новосибирским «Цветочным часам» подобрали два цвета

В центре Новосибирска «завели» «Цветочные часы». На этот раз выбор сделан в пользу бегоний.

Вчера специалисты муниципального «Горзеленхоза» высадили на клумбу около 4 тыс. бегоний двух цветов – красного и белого.

«Бегония неприхотлива, но засуху не любит. Требуемый уход – ежедневный полив, прополка и рыхление», - пояснили сделанный выбор в пресс-центре мэрии.

Клумба «Цветочные часы» размером 8 на 6 м располагается на Красном проспекте у Дома Ленина. В ее центре установлен механизм, который управляется через спутниковую систему ГЛОНАСС, и стрелки, которые показывают точное время.