История котлована в центре Оренбурга приблизилась к финалу

Оренбургские власти продадут на аукционе участок, на котором предполагалось построить административно-торговый комплекс «Атриум». Как пояснили в правительстве региона, это стало возможным после того, как апелляционный суд в Челябинске отклонил апелляцию ООО «ЗападноАбдулинО» на решение об изъятии участка.

Земельный участок находится на ул. Советской в центре Оренбурга. Работы на нем начались еще в 2002 году. Предполагалось построить здание площадью 23 тыс. кв. м. Однако проект так и не продвинулся дальше стадии котлована.

В августе 2019 года на заседании региональной антитеррористической комиссии глава региона Денис Паслер заявил, что территория «Атриума» потенциально опасна для оренбуржцев.

«Участок разыграют на торгах методом английского аукциона с начальной ценой в 58,9 млн руб. Деньги в результате проведения торгов будут перечислены компании «ЗападноАбдулинО». Если торги не состоятся, то у администрации будет право приобрести этот объект по первоначальной стоимости в течение двух месяцев после признания торгов несостоявшимися», - пояснили в правительстве Оренбургской области.

Фото: официальный сайт Оренбургской области