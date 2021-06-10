10 июня
Новосибирск
погода +17 °C
72.08
 
€ 87.81
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Глава ГИБДД выступил против снижения скорости движения в городах до 30 км/ч

Главная Общество
Новосибирск
12:31 10 Июня 2021
гибдд, скорость, инициатива
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

ГИБДД выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч. Об этом заявил главный госавтоинспектор России Михаил Черников, сообщает «Общественное телевидение России».

По его словам, ограничения в 60 км/ч достаточно. А те, кто предлагают подобные меры, думают только о пополнении доходной части с помощью штрафов. Им глава ГИБДД предложил самим попробовать проехать с такой скоростью по вечернему городу.

В мае в ведомстве одобрили идею снизить максимальную скорость в Москве, но только в некоторых районах, где больше всего пешеходов.

Идея снизить скорость движения автомобилей до 30 км/ч на улицах городов прозвучало на шестой Глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН.

Фото: «Общественное телевидение России»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Несколько десятков детей отправили по домам из новосибирского лагеря

Несколько десятков детей отправили по домам из новосибирского лагеря

10 Июня 2021 г.
Они контактировали с девочкой с признаками ОРВИ
Новости Новосибирска: Читальный зал откроется в новосибирском сквере 10 июня

Читальный зал откроется в новосибирском сквере 10 июня

9 Июня 2021 г.
Стартует новый сезон «Библиотеки на траве»
Новости Новосибирска: Те еще фрукты: сибирские таможенники не пропустили через границу сотни грузовиков

Те еще фрукты: сибирские таможенники не пропустили через границу сотни грузовиков

9 Июня 2021 г.
Нарушения выявлены при перевозке сельскохозяйственной продукции
Новости Новосибирска: Сибирские регионы покинули в первом квартале 105,6 тыс. человек

Сибирские регионы покинули в первом квартале 105,6 тыс. человек

9 Июня 2021 г.
Миграционная убыль в СФО составила 1,8 тыс. человек
Новости Новосибирска: В топ-3 лучших сибирских вузов один новосибирский и два томских

В топ-3 лучших сибирских вузов один новосибирский и два томских

9 Июня 2021 г.
Опубликован QS World University Rankings 2020
Новости Новосибирска: В Новосибирской области приняли «креативную» концепцию

В Новосибирской области приняли «креативную» концепцию

8 Июня 2021 г.
В регионе появятся анимационный кластер, арт-резиденции и медиа-парк
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Один человек погиб при пожаре в производственном здании в Новосибирске

Один человек погиб при пожаре в производственном здании в Новосибирске

8 Июня 2021 г.
На предприятии выпускали промышленное стекло
Новости Новосибирска: Модернизация оренбургского аэропорта потребовала его продажи

Модернизация оренбургского аэропорта потребовала его продажи

8 Июня 2021 г.
Инвестор должен построить терминал и расплатиться с долгами предприятия
Новости Новосибирска: Два человека пострадали при обрушении здания в Новосибирской области

Два человека пострадали при обрушении здания в Новосибирской области

7 Июня 2021 г.
Происшествие случилось в неэксплуатируемом здании
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru