Глава ГИБДД выступил против снижения скорости движения в городах до 30 км/ч

ГИБДД выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч. Об этом заявил главный госавтоинспектор России Михаил Черников, сообщает «Общественное телевидение России».

По его словам, ограничения в 60 км/ч достаточно. А те, кто предлагают подобные меры, думают только о пополнении доходной части с помощью штрафов. Им глава ГИБДД предложил самим попробовать проехать с такой скоростью по вечернему городу.

В мае в ведомстве одобрили идею снизить максимальную скорость в Москве, но только в некоторых районах, где больше всего пешеходов.

Идея снизить скорость движения автомобилей до 30 км/ч на улицах городов прозвучало на шестой Глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН.

Фото: «Общественное телевидение России»