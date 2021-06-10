Несколько десятков детей отправили по домам из новосибирского лагеря

Из новосибирского детского оздоровительного лагеря «Чкаловец» 30 детей отправлены по домам. Об этом сообщили в областном министерстве труда и социального развития.

1 июня в лагере был выявлен ребенок с признаками ОРВИ. Девочку тут же изолировали, а затем передали родителям.

«По решению управления Роспотребнадзора по Новосибирской области 30 детей, которые находились в контакте с заболевшим ребенком, были направлены домой», - сообщил сайт правительства Новосибирской области.

По данным правительства, все родители, которым пришлось забрать детей, согласились перенести время отдыха на другие смены.

Один из первых новосибирских детских лагерей - «Чкаловец» - расположен в Искитимском районе Новосибирской области. В настоящее время там отдыхают 638 детей. 7 июня «Чкаловец» объявил о закрытии продажи путевок на все летние смены.

Фото: сайт санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Чкаловец»