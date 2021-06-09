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Читальный зал откроется в новосибирском сквере 10 июня

Главная Общество
Новосибирск
12:23 9 Июня 2021
библиотека, акция, чтения
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирская «Библиотека на траве» в этом году откроется 10 июня. Традиционную акцию в Первомайском сквере проводит Новосибирская государственная областная научная библиотека.

Проект позволяет новосибирцам и гостям города почитать на свежем воздухе. Читальный зал под открытым небом будет работать с 12:00 до 17:30.

Кроме того, в рамках акции проходят различные мероприятия в сфере культуры. Например, 10 июня в Первомайском сквере можно будет увидеть постановку семейного театра, поучаствовать в викторине и потанцевать.

Фото: пресс-центр Новосибирской государственной областной научной библиотеки

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