Те еще фрукты: сибирские таможенники не пропустили через границу сотни грузовиков

На российско-казахстанской границе сотрудники Сибирского таможенного управления (СТУ) «заворачивают» примерно каждый седьмой грузовик, везущий в РФ сельскохозяйственную продукцию. Причиной являются нарушения, допущенные при транспортировке груза.

По данным СТУ, за первые пять месяцев 2021 года мобильные группы таможенников проверили на российско-казахстанской границе почти 2,3 тыс. машин с такими товарами общим весом 44,6 тыс. т. Нарушения выявлены в 404 из них.

«По результатам проверок 347 транспортных средств возвращены в Казахстан, возбуждено 107 дел об административных правонарушениях по фактам нарушения ввоза подкарантинной продукции», - говорится в сообщении СТУ.

В связи с ростом объемов ввозимых в Россию фруктов и овощей отдел таможенного досмотра Новосибирского западного таможенного поста перешел на 12-часовой график работы без выходных. Он расположен у грузовой железнодорожной станции Клещиха.

Фото: сайт Сибирского таможенного управления