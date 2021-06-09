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Сибирские регионы покинули в первом квартале 105,6 тыс. человек

Главная Общество
Новосибирск
10:34 9 Июня 2021
мигранты, статистика, регионы
Автор: Sibnovosti.ru
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Сальдо миграции в Сибирском федеральном округе (СФО) по итогам первого квартала 2021 года вновь оказалось отрицательным. Сибирь потеряла 1,8 тыс. человек.

Согласно подсчетам Новосибирскстата, за три месяца СФО покинули 105,6 тыс. человек. Приехали же 103,8 тыс. Наибольшая миграционная убыль зафиксирована в Омской (1,8 тыс.) и Кемеровской областях (1,5 тыс.).

Добавила населения миграция только двум сибирским регионам. Новосибирской области – 3 тыс., Красноярскому краю – 1,9 тыс.

В Забайкальском крае (входит в Дальневосточный федеральный округ), по данным «Радио Сибирь», население Забайкалья сократилось из-за миграции на 1,9 тыс. человек за первые четыре месяца этого года. Наибольшее количество жителей края переехали в Республику Бурятия - почти 17%.  

 

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